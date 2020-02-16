Культура
КоммерсантъАвтор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
Композитор Андрей Иванов, создавший саундтрек к сериалу «Бригаду», утонул в Австралии, сообщил журналист Михаил Козырев в Facebook.
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Умер Андрей Иванов, автор саундтрека фильма «Бригада»: его выбросило на скалы в Австралии
Комсомольская правда02:50
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