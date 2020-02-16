Культура

КоммерсантъКоммерсантъАвтор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

Композитор Андрей Иванов, создавший саундтрек к сериалу «Бригаду», утонул в Австралии, сообщил журналист Михаил Козырев в Facebook.
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Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

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Умер автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

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Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

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