"Черный лебедь" — теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения, которое в итоге оказывается простым.

с чего всё началось

У нас были уязвимости к пандемии, теперь люди знают о них. У нас есть финансовые уязвимости, люди тоже знают о них. У нас есть климатические уязвимости, люди знают о них. Теперь мы должны беспокоиться о ГМО, генетических модификациях, и люди будут обращать внимание на это.

Талеб уверен, что не допустить эпидемии респираторных заболеваний весьма просто, потому что человечество сейчас уже столкнулось с подобным. Нужно всего лишь регулировать аэропорты, границы государств и тщательно проверять приезжих.

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Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,2K

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