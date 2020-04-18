Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaАвтор теории «черного лебедя» назвал последствия пандемии

Талеб уверен, что не допустить эпидемии респираторных заболеваний весьма просто, потому что человечество сейчас уже столкнулось с подобным. Нужно всего лишь регулировать аэропорты, границы государств и тщательно проверять приезжих.
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Нассим Талеб
У нас были уязвимости к пандемии, теперь люди знают о них. У нас есть финансовые уязвимости, люди тоже знают о них. У нас есть климатические уязвимости, люди знают о них. Теперь мы должны беспокоиться о ГМО, генетических модификациях, и люди будут обращать внимание на это.
— Нассим ТалебНТВ 18 апреля в 02:09
с чего всё началось

Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия COVID-19

"Черный лебедь" — теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения, которое в итоге оказывается простым.
РИА Новости18 апреля в 02:15

Подробнее о событии

Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал ближайшие потрясения человечества

Lenta.ru18 апреля в 09:49

Автор теории «черного лебедя» назвал последствия COVID-19 для мира

АБН18 апреля в 06:14

Коронавирус был ожидаем: автор «Черного лебедя» рассказал, что еще ждет человечество

Радио Комсомольская правда18 апреля в 03:59

Автор теории «чёрного лебедя» рассказал о возможных последствиях пандемии

News.ru18 апреля в 03:23

Автор теории «черного лебедя» рассказал о последствиях пандемии COVID-19

НТВ18 апреля в 03:10

Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал последствия COVID-19

РИА Новости18 апреля в 02:15

Автор теории «черного лебедя» дал прогноз, какие уроки извлечет мир из пандемии

ПРАЙМ18 апреля в 02:15
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2K
Энергетика

Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 21:27
14
Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay

«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
659
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,2K
Общество

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
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Финансы

Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
3
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
9,2K
Общество

В Воронежской области еще у 31 человека выявили коронавирус

Добавим, что с учетом новых случаев общее число больных COVID-19 в Воронежской области достигло уже 211 человек.
Обозреватель Врн 02:37
1
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
121
Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
441
Общество

В России объяснили рост числа заражений коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
1K
Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
209
Происшествия

В Крыму ребёнок заразился коронавирусом

В Крыму за истекшие сутки выявлен ещё один заболевший коронавирусом — 11-летний ребёнок.
Крым 24 03:06
1
Энергетика

Цена на нефть марки WTI упала до 1 доллара за баррель

Цена на нефть марки WTI упала на 94,66%, до 1 доллара за баррель по состоянию на 20:34 мск, передает РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Znak.com вчера в 13:59
19
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,7K
Политика

Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

Россия исключила из санкционного списка двух украинских бизнесменов — Андрея Киселева и Вадима Новинского.
РБК 00:52
27
Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

Вести.Ru 01:28
78
Энергетика

Стоимость нефти WTI упала ниже нуля

Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
8
Общество

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
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Шоу-бизнес

Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку

В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
Bimru.ru вчера в 06:46
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
445
Здоровье

Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:01
4
Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
51
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
127
Общество

Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице.
ТАСС 03:01
44
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
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Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM вчера в 10:12
762
Общество

Тульские власти рассказали, как оформить цифровой пропуск

Напомним, вчера, 20 апреля, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков рассказывал губернатору о технической возможности введения электронных пропусков.
Тульская пресса 02:12
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Нассим Николас Талеб
Американский эссеист, писатель, статистик и бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения. Доктор философии. Основная сфера научных интересов - изучение влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю, а также механизмы торговли производными финансовыми инструментами. Автор экономических бестселлеров «Чёрный лебедь» и «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни».
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