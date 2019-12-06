Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ России предложили верифицировать авторов комментариев в СМИ

По словам автора инициативы, многие пользователи оставляют под публикациями СМИ комментарии под вымышленными именами. При этом часто юзеры таким образом распространяют недостоверную и запрещенную в России информацию. Однако ответственность за это несут интернет-издания, а не пользователи.
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с чего всё началось

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Как пояснил автор инициативы, в настоящее время пользователи могут делиться своим мнением относительно того или иного материала, заходя в разделы комментариев СМИ через соцсети под вымышленными именами.
RT на русскомвчера в 22:00

Подробнее о событии

Россиян могут обязать регистрироваться по паспорту, чтобы комментировать новости

URA.Ru00:38

Эксперт оценил идею верифицировать авторов комментариев в СМИ

RT на русском03:30

В России захотели избавиться от анонимных комментаторов

Lenta.ru00:54

Минсвязь отреагировала на данные о письме про верификацию комментаторов

РБК04:14

Авторов комментариев в российских СМИ предложили верифицировать через Госуслуги

Life.ruвчера в 23:57

В России предложили верифицировать авторов комментариев в онлайн-СМИ

Газета.Ruвчера в 23:51

В России предложили верифицировать авторов комментариев в СМИ

РЕН ТВвчера в 22:58
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Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Гаджеты

AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000

В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
3DNews 02:29
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
Политика

Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым

В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Происшествия

Виновника ДТП в Петербурге 104 раза штрафовали за превышение скорости

Виновник резонансного ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, которое произошло 5 декабря, в 2019 году 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 — за превышение скорости.
Известия 08:01
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось административное здание

РИА Новости 08:15
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия вчера в 18:23
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 11 человек

В результате ДТП с микроавтобусом, принадлежащим частному перевозчику, погибших нет, но пострадали 11 человек, двое из которых доставлены в Серпуховскую больницу имени Семашко.
Известия 06:23
Общество

SPAR закроет часть магазинов в России

«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
Ведомости 07:41
Политика

Китай ввёл ограничения против работающих в стране дипломатов США

Чуньин объяснила, что такие меры стали ответом на ограничения Госдепа США, введенные в отношении китайских дипломатов в октябре 2019 года.
ИжевскИнфо.РУ 07:23
Общество

Крымский суд закрыл парк львов «Тайган»

REGNUM 01:32
Общество

В Омске дорожные ямы засыпали картошкой

В Омске местные жители «отремонтировали» дорогу, засыпав ямы картошкой.
9111.ru 08:05
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию

Актуальные Новости 01:12
Происшествия

В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

РБК 03:16
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева назвала подписчиков «опарышами»

Bimru.ru 02:12
Происшествия

СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Известия 08:07
Происшествия

В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 02:29
Авто

Китай будет субсидировать производство автомобилей Tesla на заводе в Шанхае

Власти КНР приняли решение выделить субсидии на производство американских автомобилей Tesla Model 3 на заводе в Шанхае.
ТАСС 07:17
Экономика

Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект

Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2-1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.
РБК 08:10
Здоровье

Минздрав Чувашии прокомментировал ситуацию в детской больнице

Число обратившихся в медучреждение в 2019 году выросло В Минздраве Чувашии прокомментировали сложившуюся в Городской детской больнице № 2 ситуацию.
Правда ПФО 07:07
Армия и оружие

Командующий Северным флотом не исключил конфликт в Арктике

Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев предупредил о возможном наращивании военного присутствия сил НАТО в Арктике и о риске возникновения конфликта в данном регионе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Политика

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Известия 08:13
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Московский Комсомолец 03:47
Политика

Стало известно о первой попытке Ельцина развалить СССР

РИА "Новости" / Игорь Михалев Бывший вице-спикер Верховного Совета РСФСР Сергей Бабурин рассказал, что первый российский президент Борис Ельцин предпринял первую попытку по ликвидации СССР весной 1991 года.
РЕН ТВ 07:33
Общество

США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду

В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
РБК вчера в 12:21
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