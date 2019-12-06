Как пояснил автор инициативы, в настоящее время пользователи могут делиться своим мнением относительно того или иного материала, заходя в разделы комментариев СМИ через соцсети под вымышленными именами.

с чего всё началось

По словам автора инициативы, многие пользователи оставляют под публикациями СМИ комментарии под вымышленными именами. При этом часто юзеры таким образом распространяют недостоверную и запрещенную в России информацию. Однако ответственность за это несут интернет-издания, а не пользователи.

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