Общество
РЕН ТВВ России предложили верифицировать авторов комментариев в СМИ
По словам автора инициативы, многие пользователи оставляют под публикациями СМИ комментарии под вымышленными именами. При этом часто юзеры таким образом распространяют недостоверную и запрещенную в России информацию. Однако ответственность за это несут интернет-издания, а не пользователи.
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с чего всё началось
Как пояснил автор инициативы, в настоящее время пользователи могут делиться своим мнением относительно того или иного материала, заходя в разделы комментариев СМИ через соцсети под вымышленными именами.RT на русскомвчера в 22:00
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Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000
В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Виновника ДТП в Петербурге 104 раза штрафовали за превышение скорости
Виновник резонансного ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, которое произошло 5 декабря, в 2019 году 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 — за превышение скорости.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 11 человек
В результате ДТП с микроавтобусом, принадлежащим частному перевозчику, погибших нет, но пострадали 11 человек, двое из которых доставлены в Серпуховскую больницу имени Семашко.
Общество
SPAR закроет часть магазинов в России
«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
Политика
Китай ввёл ограничения против работающих в стране дипломатов США
Чуньин объяснила, что такие меры стали ответом на ограничения Госдепа США, введенные в отношении китайских дипломатов в октябре 2019 года.
Общество
Крымский суд закрыл парк львов «Тайган»
Общество
В Омске дорожные ямы засыпали картошкой
В Омске местные жители «отремонтировали» дорогу, засыпав ямы картошкой.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Шоу-бизнес
Вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала подписчиков «опарышами»
Происшествия
СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Происшествия
В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Авто
Китай будет субсидировать производство автомобилей Tesla на заводе в Шанхае
Власти КНР приняли решение выделить субсидии на производство американских автомобилей Tesla Model 3 на заводе в Шанхае.
Экономика
Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2-1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.
Здоровье
Минздрав Чувашии прокомментировал ситуацию в детской больнице
Число обратившихся в медучреждение в 2019 году выросло В Минздраве Чувашии прокомментировали сложившуюся в Городской детской больнице № 2 ситуацию.
Армия и оружие
Командующий Северным флотом не исключил конфликт в Арктике
Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев предупредил о возможном наращивании военного присутствия сил НАТО в Арктике и о риске возникновения конфликта в данном регионе, передает РИА "Новости".
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Политика
Стало известно о первой попытке Ельцина развалить СССР
РИА "Новости" / Игорь Михалев Бывший вице-спикер Верховного Совета РСФСР Сергей Бабурин рассказал, что первый российский президент Борис Ельцин предпринял первую попытку по ликвидации СССР весной 1991 года.
Общество
США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду
В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.