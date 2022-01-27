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Авторы The Times заявили о возможном исчезновении ряда продуктов питания из-за цен на газ

Рост цен на газ может привести к мировому голоду.
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Журналист британского издания The Times Роджер Бойес заявил, что давление России на энергетический рынок окажет «опустошительное воздействие» на стоимость удобрений и урожайность.
Lenta.ru
Природный газ критически важен для производства азотных удобрений, мочевины и аммиачной селитры, которые используются в качестве удобрений для сельского хозяйства.
Царьград
Из-за того, что поля не удобряются нужным образом, ожидается низкий урожай.
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The Times: Рост цен на газ может привести к мировому голоду для 45 млн человек
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The Times: рост цен на газ может оставить мир без ключевых продуктов питания
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