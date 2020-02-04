Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили американского актера Киану Ривза на известной фотографии "Обед на небоскребе" намеренно, чтобы привлечь внимание учеников, заявил во вторник автор учебника Игорь Щупак.

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