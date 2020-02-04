Общество

РИА НовостиРИА НовостиАвторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили американского актера Киану Ривза на известной фотографии "Обед на небоскребе" намеренно, чтобы привлечь внимание учеников, заявил во вторник автор учебника Игорь Щупак.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Авторы украинского учебника объяснили появление Киану Ривза на фото 1932 года

Телеканал 360°12:14

Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

РИА Новости10:06

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM03:49

Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории

РБК04:35

Прифотошопленного к историческому кадру Киану Ривза нашли в украинском учебнике

Газета.Ru04:07

Киану Ривз попал в украинский учебник по истории на снимке 1932 года

News.ru03:49

Фотомонтаж с Киану Ривзом был напечатан в украинском учебнике вместо исторического снимка

ТАСС07:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:43, Ашберн
Политика

Украина победила Россию в торговом споре

Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
Lenta.ru 12:06
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК 07:07
Политика

СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
РИА Новости 10:50
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
РИА Новости 10:41
Общество

Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей

Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
Комсомольская правда вчера в 02:26
Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Телеканал 360° вчера в 15:00
Армия и оружие

Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
RT на русском 10:09
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович родила третьего ребенка.
Super.ru 02 февраля в 17:16
Политика

Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

ТАСС вчера в 22:43
Экономика

Акции Tesla подорожали почти на 20%

Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Газета.Ru 12:08
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Финансы

Названы два события, которые изменят курс рубля

Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.
Российская газета вчера в 22:00
Кино

Netflix снимет в Южной Африке сериал по вселенной Resident Evil

Актуальные Новости 10:42
Армия и оружие

Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Lenta.ru 11:20
Общество

В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы

Социальные льготы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть предложены единым пакетом.
REGNUM 03:34
Авто

Skoda объявила скидки на свои автомобили в феврале

В феврале 2020 года во всех дилерских центрах Skoda в России действуют специальные условия на покупку автомобилей.
Автоновости дня 08:25
Армия и оружие

«Белые каски» сняли постановочное видео о химатаке в Идлибе

ТВ Центр 09:41
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Уфимские Заметки 02 февраля в 09:10
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
Общество

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости 09:54
Происшествия

Сбившего пятерых пешеходов водителя задержали в Твери

Водитель автомобиля Kia Stinger, ставший участником ДТП в Твери, в результате которого пострадали пять пешеходов, задержан.
Известия 12:18
Политика

Путин рассказал о причинах увольнения Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин объяснил, что уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии, потому что у него не было чувства уважения к людям.
Коммерсантъ 07:46
Шоу-бизнес

Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова вчера в 17:51
Спорт

Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии

Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.
РИА Новости 03:43
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

Российская газета 02:29
Политика

Исследование: поправки в Конституцию поддерживают большинство россиян

Порядка 80% россиян поддерживают и считают важными поправки в Конституцию, предложенные президентом страны Владимиром Путиным.
Реальное время вчера в 00:38
Общество

Арестован владелец «Тайгана» Олег Зубков

Белогорский райсуд Крыма сегодня взял под стражу владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
ForPost вчера в 11:07
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и «Короли улиц».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное