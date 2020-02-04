Общество
РИА НовостиАвторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили американского актера Киану Ривза на известной фотографии "Обед на небоскребе" намерено, чтобы привлечь внимание учеников, заявил во вторник автор учебника Игорь Щупак.
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Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Происшествия
Новое резонансное убийство произошло в Киеве
В Киеве произошло очередное резонансное убийство — пластического хирурга Андрея Сотника.
Политика
СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
Армия и оружие
Минобороны готовится к поставкам С-500
Как сообщил замминистра обороны РФ, в прошлом году военными РФ были проведены испытания ракет для зенитных систем С-500, которые не имеют аналогов в мире.
Экономика
Число финансовых пирамид рекордно возросло в России
В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
Происшествия
Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса
Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
Армия и оружие
Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
Общество
Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию
Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Общество
Чувашия в 2019 году попала в «красную» зону свободы интернета
Всего авторы доклада зафиксировали 438981 (в 2018 году — 662842) отдельный случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434275), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Политика
Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком
Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".
Политика
Путин рассказал о лишенном чувства уважения к людям экс-главе Чувашии
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям».
Общество
Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»
Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию РФ упоминание о боге.
Происшествия
Россию обязали выплатить более 800 тыс. евро за пытки в МВД
Еще 180 тыс. евро ЕСПЧ присудил адвокатам, в квартирах или офисах которых незаконно прошли обыски.
Политика
В Госдуму поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в профильный комитет поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции России.
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Зачарованные» сообщила о раке четвертой стадии
У американской актрисы Шеннен Доэрти, сыгравшей одну из главных ролей в сериале «Зачарованнные», диагностировали рак груди на четвертой стадии.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Гаджеты
В 2022 году на рынке может появиться уникальный смартфон
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Футбол
Нападающий «Чертаново» Колесниченко пройдет просмотр в ЦСКА
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Авто
Suzuki продемонстрировала рестайлинговую модель Ignis
В Японии новый Ignis обзавёлся радиаторной решёткой с большими прорезями – в духе рестайлингового внедорожника Jimny.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.