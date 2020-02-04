Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили американского актера Киану Ривза на известной фотографии "Обед на небоскребе" намерено, чтобы привлечь внимание учеников, заявил во вторник автор учебника Игорь Щупак.

Армия и оружие Минобороны готовится к поставкам С-500 Как сообщил замминистра обороны РФ, в прошлом году военными РФ были проведены испытания ракет для зенитных систем С-500, которые не имеют аналогов в мире.

Происшествия Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.

Армия и оружие Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».

Общество Чувашия в 2019 году попала в «красную» зону свободы интернета Всего авторы доклада зафиксировали 438981 (в 2018 году — 662842) отдельный случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434275), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.

Политика Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".

Политика В Госдуму поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в профильный комитет поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции России.

Авто Suzuki продемонстрировала рестайлинговую модель Ignis В Японии новый Ignis обзавёлся радиаторной решёткой с большими прорезями – в духе рестайлингового внедорожника Jimny.

Здоровье Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.