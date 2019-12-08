Общество

РИА НовостиРИА НовостиАвторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ. Как сообщает СМИ, авторы проекта предложили запретить виновным в домашнем насилии приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

Пушкина и Роднина предложили расширить круг защищаемых от насилия в семье

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки (есть у РБК) к пока не внесенному законопроекту о домашнем насилии, подготовленному группой парламентариев.
РБК01:00

Подробнее о событии

Депутаты Госдумы и правозащитники внесли поправки в еще не внесенный законопроект о домашнем насилии – Алена Попова

Эхо Москвы07:28

Авторы законопроекта о домашнем насилии разработали поправки к документу

Коммерсантъ01:34

Депутаты и правозащитники подготовили поправки к закону о домашнем насилии

Известия03:24

Пушкина и Роднина внесли новые правки в законопроект о домашнем насилии

Взгляд.ру02:47

Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Lenta.ru02:26

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

РИА Новости04:29

Пушкина и Роднина предложили расширить круг защищаемых от насилия в семье

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

РИА Новости 06 декабря в 08:47
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
ТАСС вчера в 22:09
Политика

В Минске провели акции против интеграции Белоруссии с Россией

Life.ru вчера в 10:16
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Наука

Сжатый свет улучшил чувствительность гравитационных антенн

Исследователи гравитационной обсерватории VIRGO применили сжатый свет, чтобы значительно повысить чувствительность ее детекторов.
МедиаПоток вчера в 03:42
Футбол

Объявлены составы «Сочи» и «Рубина» на матч РПЛ

Объявлены стартовые составы "Сочи" и казанского "Рубина" на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 07:32
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

Сын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Известия 06:31
Культура

Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан

Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Москва 24 05:09
Политика

В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции

РИА Новости 06:37
Фигурное катание

Фигуристка Леонова посоветовала Загитовой забыть о финале Гран-при

Серебряная призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова посоветовала действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой забыть о финале Гран-при как о страшном сне.
Газета.Ru 06:54
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
REGNUM 05:14
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Футбол

Фред – о расизме на дерби: «Мы живем в отсталом обществе. Позор»

Бомбардир.ру 04:40
Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
РИА Новости 05:45
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН 04:31
Происшествия

Пожар в торговом центре в Биробиджане локализовали

Пожар в большом торгово-развлекательном центре «Гигант» в Биробиджане локализовали.
RT на русском вчера в 14:58
Политика

Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
РИА Новости 07:29
Происшествия

В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27

В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27. Марина Сармосян была уволена после служебной проверки.
Эхо Москвы 05:32
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 17:11
Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru 07:25
Кино

Вышел трейлер фильма, где Райан Рейнольдс играет NPC из видеоигры

Матч ТВ 03:26
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Происшествия

С коррупционеров в России за год взыскали более двух миллиардов рублей

В 2019 году в России возместили более двух миллиардов рублей ущерба по коррупционным делам, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
РИА Новости 07:12
Происшествия

В Одессе нашли тела еще двух погибших при пожаре в колледже

РИА Новости вчера в 12:54
Футбол

Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»

Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Prognozist вчера в 13:20
Общество

Мэр Липецка Уваркина объяснила появление видео с матом в парке

Газета.Ru вчера в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное