Общество
РИА НовостиАвторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ. Как сообщает СМИ, авторы проекта предложили запретить виновным в домашнем насилии приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки (есть у РБК) к пока не внесенному законопроекту о домашнем насилии, подготовленному группой парламентариев.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Общество
Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
Политика
В Минске провели акции против интеграции Белоруссии с Россией
Наука
Сжатый свет улучшил чувствительность гравитационных антенн
Исследователи гравитационной обсерватории VIRGO применили сжатый свет, чтобы значительно повысить чувствительность ее детекторов.
Футбол
Объявлены составы «Сочи» и «Рубина» на матч РПЛ
Объявлены стартовые составы "Сочи" и казанского "Рубина" на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Происшествия
Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Культура
Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан
Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Фигурное катание
Фигуристка Леонова посоветовала Загитовой забыть о финале Гран-при
Серебряная призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова посоветовала действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой забыть о финале Гран-при как о страшном сне.
Общество
Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Футбол
Фред – о расизме на дерби: «Мы живем в отсталом обществе. Позор»
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Происшествия
Пожар в торговом центре в Биробиджане локализовали
Пожар в большом торгово-развлекательном центре «Гигант» в Биробиджане локализовали.
Политика
Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
Происшествия
В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27
В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27. Марина Сармосян была уволена после служебной проверки.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Происшествия
С коррупционеров в России за год взыскали более двух миллиардов рублей
В 2019 году в России возместили более двух миллиардов рублей ущерба по коррупционным делам, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Происшествия
В Одессе нашли тела еще двух погибших при пожаре в колледже
Футбол
Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»
Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Общество