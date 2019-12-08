Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки (есть у РБК) к пока не внесенному законопроекту о домашнем насилии, подготовленному группой парламентариев.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ. Как сообщает СМИ, авторы проекта предложили запретить виновным в домашнем насилии приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров.

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

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