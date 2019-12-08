Общество

РИА НовостиРИА НовостиАвторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ. Как сообщает СМИ, авторы проекта предложили запретить виновным в домашнем насилии приближаться к жертве на расстояние менее 50 метров.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Пушкина и Роднина предложили расширить круг защищаемых от насилия в семье

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки (есть у РБК) к пока не внесенному законопроекту о домашнем насилии, подготовленному группой парламентариев.
РБК01:00

Подробнее о событии

Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Lenta.ru02:26

Депутаты и правозащитники подготовили поправки к закону о домашнем насилии

Известия03:24

Пушкина и Роднина внесли новые правки в законопроект о домашнем насилии

Взгляд.ру02:47

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

РИА Новости04:29

Авторы законопроекта о домашнем насилии разработали поправки к документу

Коммерсантъ01:34

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии

Эхо Москвы01:31

Пушкина и Роднина предложили расширить круг защищаемых от насилия в семье

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Взгляд.ру вчера в 05:22
Единоборства

Джошуа высказался о победе над Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах.
Известия 03:43
Наука

Алкоголь спас наших предков от вымирания

Суть событий вчера в 09:55
Происшествия

В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27

В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27. Марина Сармосян была уволена после служебной проверки.
Эхо Москвы 05:32
Футбол

Барселона — Мальорка 5:2

ProstoProSport вчера в 16:49
Происшествия

Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM 02:42
Киберспорт

Fnatic впервые с 2016 года обыграла NAVI в Bo3

Cyber.sports.ru вчера в 14:32
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка с признанием Аскер-заде в любви Костину

Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину.
FreeNews-Volga 04:03
Происшествия

В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком

Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:15
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с принтом тигра приготовила «плов» из морковки

Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором запечатлена в пижаме с принтом тигра.
Дни24 00:00
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Газета.Ru 03:44
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
REGNUM 05:14
Политика

Путин и Лукашенко перешли к переговорам с глазу на глаз

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет, после того как ранее провели более двух часов за переговорами с членами делегаций двух стран, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 10:42
Политика

Спикер Рады рассказал об ожиданиях от нормандского саммита

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
RT на русском 05:58
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Транспорт

На станциях МЦД начали закрывать турникеты

На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".
Интерфакс 05:10
Футбол

«Оренбург» назвал имя нового главного тренера команды

«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о назначении Константина Емельянова на пост главного тренера команды.
LiveSport.ru 03:00
Единоборства

Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
REGNUM 03:58
Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Васко да Гама» Маррони

Bobsoccer 03:50
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Политика

Глава МИД ФРГ потребовал от России идти навстречу Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России идти навстречу Украине при разрешении конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру 04:36
Футбол

«Бавария» проиграла «Боруссии» М в матче чемпионата Германии

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию».
Чемпионат вчера в 11:23
Наука

Бактериальный токсин превратили в молекулярный сенсор

Порообразующие токсины действуют не только на бактерий, и некоторые из таких белков используют, например, против насекомых-вредителей.
Наука и жизнь 00:01
Наука

Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

Интерфакс 05:12
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 05:53
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 06 декабря в 07:42
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 10:36
Политика

Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал инициаторам марша на Крым не нарушать законы России и провести акцию в Херсонской области Украины.
РИА Новости вчера в 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное