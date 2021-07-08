Депутат Госдумы Константин Бахарев, один из авторов закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, запрещающего использовать слово «шампанское» для импортной продукции, заявил РБК, что новая норма «не может отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну».

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С чего всё началось Депутат Госдумы Константин Бахарев, один из авторов закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, запрещающего использовать слово «шампанское» для импортной продукции, заявил РБК , что новая норма «не может отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну». Коммерсантъ 02:57