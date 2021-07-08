Авторы закона об игристых винах пояснили термин «российское шампанское»
Депутат Госдумы Константин Бахарев, один из авторов закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, запрещающего использовать слово «шампанское» для импортной продукции, заявил РБК, что новая норма «не может отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну».В источнике
С чего всё началось
Депутат Госдумы Константин Бахарев, один из авторов закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, запрещающего использовать слово «шампанское» для импортной продукции, заявил РБК
, что новая норма «не может отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну».
Авторы поправок к закону об алкоголе объяснили понятие «шампанское»
Национальная служба новостей00:31