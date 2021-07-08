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Авторы закона об игристых винах пояснили термин «российское шампанское»

Депутат Госдумы Константин Бахарев, один из авторов закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, запрещающего использовать слово «шампанское» для импортной продукции, заявил РБК, что новая норма «не может отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну».В источнике

С чего всё началось

Депутат Госдумы Константин Бахарев, один из авторов закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, запрещающего использовать слово «шампанское» для импортной продукции, заявил РБК
, что новая норма «не может отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну».

Подробнее о событии

Авторы закона о винах пояснили термин «российское шампанское»

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Авторы закона об игристых винах пояснили термин «российское шампанское»

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Авторы законопроекта о винах разъяснили термин «российское шампанское»

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Авторы поправок в закон о виноградарстве и виноделии объяснили термин «российское шампанское»

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Авторы нового закона об игристых винах объяснили термин «российское шампанское»

Lenta.ru01:36

Авторы поправок к закону об алкоголе объяснили понятие «шампанское»

Национальная служба новостей00:31

Закон «против шампанского». Почему он появился и как будет работать

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