Авторы закона об игристых винах пояснили термин «российское шампанское»
Депутат Госдумы Константин Бахарев, один из авторов закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, заявил РБК, что новая норма «не может отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну». Вместе с тем в законе появилось понятие «российское шампанское».В источнике
С чего всё началось
Термин «российское шампанское» можно использовать только на территории России, сообщил
РБК со ссылкой на депутата Госдумы, одного из авторов поправок в закон «Об алкогольной продукции» Михаила Шеремета.
Авторы поправок к закону об алкоголе объяснили понятие «шампанское»
Национальная служба новостей00:31