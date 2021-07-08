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Авторы закона об игристых винах пояснили термин «российское шампанское»

Депутат Госдумы Константин Бахарев, один из авторов закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, заявил РБК, что новая норма «не может отменить название "шампанское" и ничто не препятствует его ввозу в страну». Вместе с тем в законе появилось понятие «российское шампанское».В источнике

С чего всё началось

Термин «российское шампанское» можно использовать только на территории России, сообщил
 РБК со ссылкой на депутата Госдумы, одного из авторов поправок в закон «Об алкогольной продукции» Михаила Шеремета.

Подробнее о событии

Авторы поправок в закон о виноградарстве и виноделии объяснили термин «российское шампанское»

РИА Новости02:58

Авторы закона об игристых винах пояснили термин «российское шампанское»

Коммерсантъ02:57

Авторы законопроекта о винах объяснили понятие «российское шампанское»

Газета.Ru01:50

Авторы закона о винах пояснили термин «российское шампанское»

Ведомости02:24

Авторы законопроекта о винах разъяснили термин «российское шампанское»

Известия02:56

Авторы нового закона об игристых винах объяснили термин «российское шампанское»

Lenta.ru01:36

Авторы поправок к закону об алкоголе объяснили понятие «шампанское»

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