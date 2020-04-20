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Автоновости дняАвторынок России может упасть на 50%
Оптимистичный сценарий, по версии BSG, предполагает падение рынка на 19%, примерно до 1,4 млн автомобилей в 2020 году с восстановлением до 1,8 млн машин в 2021 году. В худшем случае рынок может упасть на 48%, до 0,9 млн машин в 2020 году и затем вырасти до 1,3 млн штук в 2021-м.
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Комментарии
Общество
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Автор теории «Черного лебедя» Нассим Талеб рассказал, как пандемия коронавируса может поменять мир.
Shraibikus News 03:35
Общество
Во Владимирской области выявили еще 27 случаев коронавируса
За сутки на территории Владимирской области подтверждены ещё 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 04:12
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
Общество
В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 03:38
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM вчера в 10:12
Энергетика
Утонули в нефти: на рынке США произошел рекордный обвал
Как отмечает Bloomberg, законодательство позволяет Министерству энергетики зарезервировать до одного миллиарда баррелей нефти для Стратегического резерва.
РИА Новости 01:00
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
В Саратовской области стало на 26 случаев коронавируса больше
В Саратовской области прибавилось еще 26 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, общее количество - 168, сообщает региональный оперативный штаб.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:50
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
Экономика
«Татнефть» не заплатит дивиденды по обыкновенным акциям из-за пандемии
Без выплат финальных дивидендов общий годовой размер дивидендов на одну обыкновенную акцию по итогам 2019 года останется на уровне ₽64,47.
РБК вчера в 10:27
Транспорт
14-летним водителям электросамокатов хотят разрешить ездить по дороге
Как сообщает «Коммерсант», пользователям старше 14 лет могут разрешить выезжать на дорогу.
Четвертая Власть 02:46
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Общество
Белгородская область не попала в число регионов с приростом населения
По подсчётам аналитиков, за 2017−2019 гг. убыль населения в Белгородской области составила 0,2 %. Естественная убыль за это время – 19,8 тыс. человек.
Бел.Ру вчера в 06:21
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
Где в Кузбассе выявили новых больных коронавирусом
Сегодня, 21 апреля, власти Кузбасса рассказали, что за минувшие сутки было выявлено 9 больных коронавирусом.
ВашГород.ру 02:01
Общество
Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице
Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок.
НИА-Новосибирск 03:28
Здоровье
В Тульской области готовят к открытию еще два инфекционных госпиталя
Сегодня развернуты 394 койки в областной клинической больнице, городской больнице №11 города Тулы, в отдельно стоящем корпусе детской областной клинической больницы, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице.
ГТРК Тула вчера в 15:36
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Энергетика
Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за обвала в мире
В связи с обвалом ближайшего фьючерсного контракта сорта нефти West Texas Intermediate (WTI), московская Мосбиржа сократит 21 апреля на полдня торги апрельским фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil (эталоный сорт техасской нефти).
РЕН ТВ вчера в 20:01
Общество
Еще 4268 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:35
Здоровье
В Свердловской области подтвердили сразу 84 случая коронавируса
В Свердловской области из-за вспышки коронавируса в ГКБ №1 Екатеринбурга число заболевших инфекцией за сутки резко увеличилось.
Уральский меридиан 03:38
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $26 за баррель
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 7,9%. Они оцениваются в $25,87 за баррель.
News.ru вчера в 14:42
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 52 тысячи
В пятёрке регионов по приросту заболевших: Москва (+ 3083 случая за сутки) Московская область (+ 718) Санкт-Петербург (+ 127) Нижегородская область (+ 101) Свердловская область (+ 84) Статистика по всем субъектам выглядит так: Всего с начала эпидемии в нашей стране зарегистрировано 52763 случая коронавируса во всех регионах, умерло 456 пациентов, выздоровело 3873.
Life.ru 03:36