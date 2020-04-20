Оптимистичный сценарий, по версии BSG, предполагает падение рынка на 19%, примерно до 1,4 млн автомобилей в 2020 году с восстановлением до 1,8 млн машин в 2021 году. В худшем случае рынок может упасть на 48%, до 0,9 млн машин в 2020 году и затем вырасти до 1,3 млн штук в 2021-м.

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