Общество
RT на русскомЖеневский автосалон отменён из-за коронавируса
Международный женевский автосалон отменён в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Гаджеты
Китайский смартфон разблокировали отрезанным пальцем
Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Музыка
YouTube удалил видео участников шоу «Голос. Дети» за советскую песню
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Армия и оружие
На Украине оценили шансы России захватить Одессу
У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Армия и оружие
Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии
Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года
Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 49,66 доллара.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Финансы
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Общество
В Финляндии предложили отменить визовый режим для жителей Петербурга
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением отменить визы для жителей Петербурга в рамках идеи о создании единой особой экономической зоны двух стран.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Политика
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в администрации турецкого лидера.
Экономика
Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян
Журнал Forbes на своем сайте привел уточненные данные по состоянию основателей стартапа Veeam Software - Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, у которых в январе этого года данный актив за $5 млрд купил американский венчурный фонд Insight Partners.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.