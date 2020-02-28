Международный женевский автосалон отменён в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Общество Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Политика Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе "Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.

Армия и оружие На Украине оценили шансы России захватить Одессу У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.

Финансы Силуанов объяснил ослабление рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.

Общество В Финляндии предложили отменить визовый режим для жителей Петербурга Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением отменить визы для жителей Петербурга в рамках идеи о создании единой особой экономической зоны двух стран.

Политика Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в администрации турецкого лидера.