с чего всё началось

Международный автосалон в Женеве в 2020 году не состоится. Выставка отменена из-за эпидемии коронавируса, сообщает официальный сайт мероприятия.

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

Космос Кратер в Германии поможет больше узнать об истории Марса Подробное изучение содержания азота, щелочности и pH в образцах Риса поможет экспертам хорошо понять свойства воды на Марсе и установить численность углекислого в атмосфере планеты.

Политика В ГБР завершили допрос Порошенко Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Спорт Российские гимнасты пропустят этап Кубка мира в США из-за коронавируса Сборная России по спортивной гимнастике не поедет на этап Кубка мира, который пройдет в США 7 марта, сообщил в соцсетях член российской команды Никита Нагорный.

Экономика Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки «Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Экономика ЕЦБ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса Следующее заседание совета управляющих ЕЦБ намечено на 12 марта и на нем не планируется обсуждение вопросов, связанных с коронавирусом, заявил глава ЦБ Литвы Витас Василяускас.

Финансы Падение индекса РТС превысило 7% Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Игры Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.

Общество Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

Авто Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предзаказы на новый кроссовер Toyota Wildlander, построенный на базе RAV4, сообщает Shraibikus News.