Коронавирус
Вечерняя МоскваАвтосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются с 1 июня
Автосалоны и магазины непродовольственных товаров возобновят работу в Москве с 1 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. Как уточняется, откроются не только небольшие торговые точки, но и гипермаркеты.
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Магазины, химчистки и велопрокат: какие ограничения отменят 1 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:01
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