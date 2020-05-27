Автосалоны и магазины непродовольственных товаров возобновят работу в Москве с 1 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. Как уточняется, откроются не только небольшие торговые точки, но и гипермаркеты.

Автосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются с 1 июня

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