Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

Лидером вторичного рынка легковых автомобилей в России по итогам августа стал Ford Focus, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В июле и августе россияне чаще покупали Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio. В рейтинге за январь--август 2020 года Ford Focus обошел Lada 2114 (хэтчбек Samara).В источнике
С чего всё началось
Автостат

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Как отмечают эксперты агентства, второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых подержанных машин в стране. В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio.
Автостатвчера в 01:00
Подробнее о событии
Тарантас Ньюс

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

Тарантас Ньюс02:49
CarsWeek.ru

Ford Focus завоевал звание самого популярного подержанного автомобиля

CarsWeek.ruвчера в 01:25
32CARS.ru

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в РФ

32CARS.ruвчера в 01:52
Pnzdrive

Ford Focus стал лидером по продажам на вторичном рынке

Pnzdriveвчера в 01:52
Car.ru

Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

Car.ruвчера в 07:31
Автостат

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Автостатвчера в 01:00
UsedCars.ru

Какие подержанные машины лидируют по популярности в России?

UsedCars.ru11 сентября в 12:35

В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
REGNUM05:11
9

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
352