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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

Лидером вторичного рынка легковых автомобилей в России по итогам августа стал Ford Focus, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В июле и августе россияне чаще покупали Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio. В рейтинге за январь--август 2020 года Ford Focus обошел Lada 2114 (хэтчбек Samara).В источнике
С чего всё началось
Автостат

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Как отмечают эксперты агентства, второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых подержанных машин в стране. В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio.
Автостатвчера в 01:00
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РИА Новости

Названы самые популярные подержанные автомобили

РИА Новости22:15
Коммерсантъ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

Коммерсантъ02:02
Тарантас Ньюс

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

Тарантас Ньюс02:49
РБК

Эксперты назвали самый популярный автомобиль с пробегом в России

РБК00:50
Новые автомобили

Названы самые популярные автомобили с пробегом

Новые автомобили00:22
Российская газета

Назван самый популярный автомобиль с пробегом в России

Российская газета02:36
Автостат

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Автостатвчера в 01:00

Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
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В Роспотребнадзоре разъяснили порядок работы школ в условиях пандемии

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что особые условия для учебных заведений будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.
РИА Новости02:00

Перечислены первые симптомы рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников перечислил одни из самых первых симптомов рака крови.
Lenta.ru22:08
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 13 сентября 2020, 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии полуфинала Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM02:02

Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Спрос на туризм упадёт на 57% — Oxford Economics

Лондон, 13 сентября 2020, 09:44 — REGNUM Международный туризм в 2020 году упадет на 57% из-за карантинных мер и закрытия границ во многих странах, согласно данным британской исследовательской компании Oxford Economics.
REGNUM02:44