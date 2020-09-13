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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

Лидером вторичного рынка легковых автомобилей в России по итогам августа стал Ford Focus, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В июле и августе россияне чаще покупали Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio. В рейтинге за январь--август 2020 года Ford Focus обошел Lada 2114 (хэтчбек Samara).В источнике
С чего всё началось
Автостат

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Как отмечают эксперты агентства, второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых подержанных машин в стране. В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio.
Автостатвчера в 01:00
Подробнее о событии
Тарантас Ньюс

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

Тарантас Ньюс02:49
UsedCars.ru

Какие подержанные машины лидируют по популярности в России?

UsedCars.ru11 сентября в 12:35
32CARS.ru

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в РФ

32CARS.ruвчера в 01:52
Pnzdrive

Ford Focus стал лидером по продажам на вторичном рынке

Pnzdriveвчера в 01:52
CarsWeek.ru

Ford Focus завоевал звание самого популярного подержанного автомобиля

CarsWeek.ruвчера в 01:25
Автостат

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Автостатвчера в 01:00
Car.ru

Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

Car.ruвчера в 07:31

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
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Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19

Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию Welt am Sonntag призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом, отметив, что ситуацию нельзя оценивать лишь исходя из данных о количестве заражений, а случаи бессимптомного течения COVID-19 не обязательно плохи.
РИА Новости04:06

Минобороны Белоруссии пока не переносит учения «Славянское братство»

Решений о переносе сроков проведения белорусско-российско-сербских военных учений «Славянское братство—2020» пока не принималось, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.
Коммерсантъ11 сентября в 04:54

Немецкое СМИ предположило реакцию России на вердикт ЕСПЧ по делу MH17

Страны Запада хотят заставить Москву выплатить компенсацию в рамках судебных разбирательств по резонансному делу MH17, но это предложение грозит обернуться провалом, сообщает издание Heise.
Экономика сегодня03:38
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 20:40
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Озвучены главные преимущества «Северного потока — 2» над конкурентами

Противники "Северного потока — 2" на Западе предложили несколько альтернатив строящемуся газопроводу, однако российско-немецкий проект имеет ряд конкурентных преимуществ, рассказали эксперты.
Экономика сегодня04:24
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