Лидером вторичного рынка легковых автомобилей в России по итогам августа стал Ford Focus, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В июле и августе россияне чаще покупали Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio. В рейтинге за январь--август 2020 года Ford Focus обошел Lada 2114 (хэтчбек Samara).

С чего всё началось Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России Как отмечают эксперты агентства, второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых подержанных машин в стране. В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio. Автостат вчера в 01:00