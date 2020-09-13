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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

Лидером вторичного рынка легковых автомобилей в России по итогам августа стал Ford Focus, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В июле и августе россияне чаще покупали Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio. В рейтинге за январь--август 2020 года Ford Focus обошел Lada 2114 (хэтчбек Samara).В источнике
С чего всё началось
Автостат

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Как отмечают эксперты агентства, второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых подержанных машин в стране. В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio.
Автостатвчера в 01:00
Подробнее о событии
Автостат

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом в России

Автостатвчера в 01:00
РИА Новости

Названы самые популярные подержанные автомобили

РИА Новости22:15
Car.ru

Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

Car.ruвчера в 07:31
Pnzdrive

Ford Focus стал лидером по продажам на вторичном рынке

Pnzdriveвчера в 01:52
CarsWeek.ru

Ford Focus завоевал звание самого популярного подержанного автомобиля

CarsWeek.ruвчера в 01:25
Тарантас Ньюс

«Автостат» назвал самые популярные автомобили с пробегом

Тарантас Ньюс02:49
UsedCars.ru

Какие подержанные машины лидируют по популярности в России?

UsedCars.ru11 сентября в 12:35

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iReactor05:38
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