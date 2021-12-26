Стоимость строящейся скоростной автомагистрали от Москвы до Казани окажется примерно на 200 млрд руб. дороже изначально запланированной суммы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям
После запуска Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2021 году строительство платной дороги Москва—Нижний Новгород—Казань (М12, 810 км) стало крупнейшим проектом по возведению дорожной инфраструктуры.
В середине ноября глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что несмотря на нехватку рабочей силы, госкомпания, выполняющая строительство трассы М-12 "Москва — Казань", не будет использовать труд заключенных.
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором жительница Украины адресовала средний палец президенту Владимиру Зеленскому.