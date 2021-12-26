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Автотрасса Москва—Казань выросла в цене на 200 млрд рублей

Стоимость строящейся скоростной автомагистрали от Москвы до Казани окажется примерно на 200 млрд руб. дороже изначально запланированной суммы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям
».
Коммерсантъ
Госзаказчиком стройки является компания «Автодор», трассу планируется построить в 2024 году вместе с продлением до Екатеринбурга.
Forbes
После запуска Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2021 году строительство платной дороги Москва—Нижний Новгород—Казань (М12, 810 км) стало крупнейшим проектом по возведению дорожной инфраструктуры.
Forbes
В середине ноября глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что несмотря на нехватку рабочей силы, госкомпания, выполняющая строительство трассы М-12 "Москва — Казань", не будет использовать труд заключенных.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Стоимость строительства скоростной автодороги Москва-Казань выросла на 200 млрд. рублей
Эхо Москвы21:06
Автотрасса Москва—Казань выросла в цене на 200 млрд рублей
Коммерсантъ18:05
Строительство автотрассы Москва — Казань подорожало на 200 млрд рублей
Forbes20:13
Вице-премьер Хуснуллин: строительство трассы М12 Москва — Казань подорожало на ₽200 млрд
Lenta.ru19:00
Хуснуллин пояснил, почему автотрасса Москва—Казань подорожала на 200 млрд руб
Московский Комсомолец18:40
Строительство трассы Москва — Казань подорожало на 200 млрд руб
РБК20:53
Автотрасса М12 до Казани подорожала на 200 млрд рублей
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