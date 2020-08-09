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Компания

Автозак въехал в протестующих в Минске

Полицейский автозак въехал в толпу протестующих в Минске, передают «МБХ Медиа». Пострадал один человек, его реанимируют врачи.В источнике
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Московский Комсомолец

Автозак протаранил толпу протестующих Минске

Московский Комсомолецвчера в 16:22
Комсомольская правда

Автозак въехал в толпу людей на проспекте Машерова

Комсомольская правдавчера в 16:58
Телеканал 360°

Автозак протаранил толпу протестующих в Минске — Nexta

Телеканал 360°вчера в 16:28
Газета.Ru

Автозак наехал на толпу протестующих в Минске

Газета.Ru17:19
URA.Ru

Автозак протаранил протестующих в Белоруссии. Толпа кричит «Убийцы!»

URA.Ruвчера в 16:19
Фонтанка.Ру

В толпу протестующих в Минске въехал автозак. Есть пострадавшие

Фонтанка.Рувчера в 16:12
Lenta.ru

Появились сообщения о стрельбе по протестующим в Минске

Lenta.ruвчера в 16:41

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru17:20

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфаксвчера в 04:25
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Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:38
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У Владислава Крапивина ухудшилось состояние после больницы

Уральского писателя Владислава Крапивина выписали из терапевтического отделения 40-ой больницы Екатеринбурга в плохом состоянии, сообщила его сноха, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 12:36
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