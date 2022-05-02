Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства в связи с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Представленную в понедельник Библию нашла бывшая студентка университета – ее родственники купили издание на распродаже имущества скончавшегося переплетчика, который переехал в Крайстчерч из Британии в 2009 году.
Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой.