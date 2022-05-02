Будьте в Плюсе

Автозаводу ГАЗ увеличили предельный размер субсидируемого кредита до 20 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении предельного размера субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ с 10 млрд до 20 млрд рублей.
RT на русском
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина в понедельник.
ТАСС
Речь идет о займе по ставке до 11% годовых, который доступен по новой льготной кредитной программе для системообразующих организаций промышленности и торговли.
Finam.Ru
Согласно условиям программы, одно предприятие может получить в качестве займа до десяти миллиардов рублей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Кабмин увеличил размер субсидируемого кредита для автоваза ГАЗ с 10 до 20 млрд рублей
Газета.Ru06:12
ГАЗ получит дополнительную поддержку
Новое телеграфное агентство Приволжье04:02
Автозаводу ГАЗ увеличили предельный размер субсидируемого кредита до 20 млрд рублей
RT на русском05:04
Автозаводу ГАЗ вдвое увеличили размер субсидируемого кредита
Московский Комсомолец04:40
Кабмин России увеличил финансовую поддержку Горьковского автомобильного завода
ПРАЙМ04:21
Правительство увеличило поддержку автозавода ГАЗ
Глас Народа04:05
Правительство РФ увеличило поддержку ГАЗа до 20 млрд рублей
Banknn.ru05:46

Интересное

Минобороны России сообщило о сбитом в районе Славянска украинском истребителе МиГ-29

Российские военные летчики сбили украинский истребитель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости04:43

МИД Израиля вызвал посла Викторова для разъяснительной беседы из-за заявления Лаврова

Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства в связи с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
РИА Новости04:49

Половина японцев голосует против изменения «мирной» конституции

48 процентов, напротив, считает, что это вовсе не нужно. 2 процента воздержались от ответа.
ТУТ НЬЮС03:47

Белгородский губернатор Гладков объяснил ночные взрывы в регионе работой авиации России

В ночь на 2 мая Гладков сообщил о том, что слышал два сильных взрыва, которые произошли в регионе.
Lenta.ru04:30

Экземпляр редчайшей Библии грешников нашли в новозеландском Крайстчерче

Представленную в понедельник Библию нашла бывшая студентка университета – ее родственники купили издание на распродаже имущества скончавшегося переплетчика, который переехал в Крайстчерч из Британии в 2009 году.
РИА Новости05:22

ZDF: Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России

Немецкий телеканал ZDF со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России.
RT на русском05:49

Тиньков заявил, что его заставили продать банк

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после того, как он публично выступил с заявлением о событиях на Украине.
РБК02:31

Жительница Одессы Марина надеется на приход России, чтобы добиться суда по трагедии 2 мая

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой.
РИА Новости05:35

В ДНР сообщили об эвакуации более 100 человек с «Азовстали» в Мариуполе

Более ста человек эвакуировали с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Интерфакс05:59

Минстрой сообщил о плане ввести повышенный налоговый вычет на новостройки

Минстрой планирует распространить увеличенный в два раза налоговый имущественный вычет на приобретение жилья в новостройках.
РБК03:21