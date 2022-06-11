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Axiom произвела «Роскосмосу» оплату рублями за полет астронавта к МКС

Компания Axiom Space произвела оплату в рублях за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз».
Известия
«То есть была задержка оплаты, но, тем не менее, средства пришли в полном объеме», — сказал Рогозин.
Росбалт
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В апреле Рогозин утверждал, что американская компания не может провести оплату за полет Ванде Хая в размере двух миллиардов рублей из-за логистических проблем.
Smotrim.ru
Ванде Хай прибыл на МКС 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым.
Интерфакс

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