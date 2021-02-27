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Axios: США отрицают переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»

Представители госдепартамента отметили, передает Axios, что слово "обмен" не следует понимать как ведение переговоров. Администрация президента США Джо Байдена заявляла Германии о своем беспокойстве в связи с строительством газопровода в рамках дипломатических бесед, пишет портал.В источнике
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С чего всё началось
Американские власти не ведут с Германией переговоров, чтобы достичь какой-либо неофициальной договоренности, которая позволила бы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявили представители Госдепа во время специального телефонного брифинга для представителей конгресса США, сообщает в субботу, 27 февраля, портал Axios
.
Подробнее о событии

США отрицают ведение переговоров с Германией по «Северному потоку — 2»

Life.ru18:50

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