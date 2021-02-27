Заводы смогут удерживать цену на подсолнечное масло до конца августа

Напомним, что в конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации стоимости подсолнечное масла и сахара-песка на уровне 95 рублей за 1 литр и 36 рублей за 1 кг соответственно, а в рознице — 110 рублей и 45 рублей.