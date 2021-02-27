Axios: США отрицают переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»
Представители госдепартамента отметили, передает Axios, что слово "обмен" не следует понимать как ведение переговоров. Администрация президента США Джо Байдена заявляла Германии о своем беспокойстве в связи с строительством газопровода в рамках дипломатических бесед, пишет портал.В источнике
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США и Германия не ведут переговоры о судьбе «Северного потока — 2» — СМИ
ИА Красная Веснавчера в 15:50
Германия постоянно ведет переговоры с США по поводу «Северного потока —2»
Аргументы и Факты26 февраля в 08:33