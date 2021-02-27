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Axios: США отрицают переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»

Представители госдепартамента отметили, передает Axios, что слово "обмен" не следует понимать как ведение переговоров. Администрация президента США Джо Байдена заявляла Германии о своем беспокойстве в связи с строительством газопровода в рамках дипломатических бесед, пишет портал.В источнике
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США отрицают ведение переговоров с Германией по «Северному потоку — 2»

Life.ru18:50

СМИ: США отрицают ведение переговоров с Германией о судьбе «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 15:12

США и Германия не ведут переговоры о судьбе «Северного потока — 2» — СМИ

ИА Красная Веснавчера в 15:50

США отрицают ведение переговоров с ФРГ о судьбе «Северного потока – 2»

Известиявчера в 15:59

Германия постоянно ведет переговоры с США по поводу «Северного потока —2»

Аргументы и Факты26 февраля в 08:33

Кабмин ФРГ подтвердил переговоры с США по «Северному потоку - 2»

Piter.tv26 февраля в 07:21

Германия находится в контакте с США по «Северному потоку - 2»

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