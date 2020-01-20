с чего всё началось

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.

Общество Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».

Общество Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Происшествия Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".

Шоу-бизнес Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.

Общество Гергиев сорвал выступление в Венской опере из-за опоздания Широко разрекламированная постановка оперы «Лоэнгрин» в Венской опере с участием дирижера Валерия Гергиева не удалась, так как маэстро опоздал на выступление.

Транспорт Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой "У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.

Кино В США вручены награды гильдии киноактеров Приз за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер".

Общество «Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.

Футбол Футболисты «Арсенала» организовали Крещенские купания в Турции Несмотря на участие в подготовительных в новому туру Чемпионата России сборах, футболисты тульского "Арсенала" традиционные Крещенские купания не пропустили.