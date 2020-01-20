с чего всё началось

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.

Политика Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Кино Мединский поручил создать экспертный совет по рибейтам Благодаря системе рибейтов планируется не только привлечь иностранные кинокомпании снимать кино в России, но и увеличить турпоток в страну.

Происшествия Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода".

Здоровье Вода помогает в борьбе с лишним весом Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.

Политика Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем Правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания.