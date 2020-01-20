Политика

РИА НовостиРИА НовостиAxios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
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с чего всё началось
Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет
 Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.
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