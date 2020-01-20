Политика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВласти США хотят ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать

Власти США хотят ужесточить выдачу виз типа B для туристок, направляющихся в страну для родов и автоматического получения гражданства. Сведения предоставил источник в американской администрации.
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с чего всё началось
Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет
 Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.
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