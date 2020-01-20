Политика
Актуальные НовостиВласти США хотят ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать
Власти США хотят ужесточить выдачу виз типа B для туристок, направляющихся в страну для родов и автоматического получения гражданства. Сведения предоставил источник в американской администрации.
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с чего всё началось
Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.РБКвчера в 22:46
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Политика
Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
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Политика
На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова
Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Футбол
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром «Униона» Андерссоном
В соглашении Андерссона с «Унионом» предусмотрена возможность ухода игрока на правах свободного агента в случае вылета команды во вторую Бундеслигу.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Экономика
Правительство Медведева не успело потратить более 1 трлн рублей
В 2018 г. правительство потратило от запланированного 95,6%, не успев освоить 769 млрд руб.
Происшествия
В Минске задержан подозреваемый в осквернении памятника Пушкину
Минская милиция задержала оппозиционера Филиппа Шаврова, подозреваемого в осквернении памятника поэту Александру Пушкину.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Шоу-бизнес
Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле
Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Политика
Появилась информация о возможной отставке Юрия Чайки
В ноябре 2019 года снова вброшена информация об отставке Юрия Чайки и предполагаемом сменщике.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Политика
Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета
Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.
Шоу-бизнес
Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов
В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Общество
Банкам планируют запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
Кредитным организациям запретят брать банковскую комиссию, которая сейчас составляет 0,5-2%.
Авто
В России названы 10 самых непопулярных кроссоверов
Футбол
В Турции вратаря удалили за два неправильно отбитых пенальти. В ворота встал защитник и отбил третий
Вратарь вновь отбил пенальти и был опять наказан желтой карточкой за неправильные действия, что привело к его удалению.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Происшествия
В Омске грузчик-инвалид насиловал школьниц и делал их проститутками
По информации издания, все началось с того, что один из обвиняемых начал искать девушек, готовых работать в качестве проституток.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
В Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на конференции был сделан важный шаг в сторону урегулирования ситуации в Ливии, а теперь работу продолжат под эгидой ООН.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Общество
Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах
Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Происшествия
Российский хоккеист устроил аварию и скрылся с места происшествия
По информации издания, машина Захарчука протаранила чужой автомобиль, затем водитель врезался в светофор и знак «Пешеходный переход» и скрылся с места происшествия.