с чего всё началось

Власти США хотят ужесточить выдачу виз типа B для туристок, направляющихся в страну для родов и автоматического получения гражданства. Сведения предоставил источник в американской администрации.

Политика Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.

Политика На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

Футбол «Зенит» интересуется лучшим бомбардиром «Униона» Андерссоном В соглашении Андерссона с «Унионом» предусмотрена возможность ухода игрока на правах свободного агента в случае вылета команды во вторую Бундеслигу.

Общество Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.

Политика Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.

Шоу-бизнес Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».

Политика В Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на конференции был сделан важный шаг в сторону урегулирования ситуации в Ливии, а теперь работу продолжат под эгидой ООН.