с чего всё началось

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Происшествия Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193 Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы.

Здоровье СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Экономика В одной из крупнейших страховых компаний сменился гендиректор Акционеры страховой компании ВСК по итогам общего собрания 20 января 2020 года решили досрочно прекратить полномочия действующего гендиректора компании Олега Овсяницкого, следует из данных на портале раскрытия информации.

Общество Режиссера Соловьева перевели в реанимацию Источник ТАСС в окружении режиссера говорил, что состояние кинематографиста оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.

Политика Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.

Общество Полиция сорвала в Индии концерт Бориса Гребенщикова Как сообщает телеканал «360», через полтора часа Гребенщиков вернулся на сцену, спел для зрителей без аппаратуры, а затем ответил на вопросы поклонников.

Транспорт По Крымскому мосту проехали первые сто поездов Первые сто пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту с момента открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

Шоу-бизнес Алсу поздравляют с новой беременностью У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.