Политика
РИА НовостиAxios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
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с чего всё началось
Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.РБКвчера в 22:46
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