с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, на проведении переговоров настоял министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Политика Глава МВД ФРГ опасается повторения миграционного кризиса На 2015 год пришелся пик миграционного кризиса в Германии - в страну приехали 890 тыс. беженцев.

Происшествия Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

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Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Общество В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона протестующих у полицейского участка в районе Монкок, а также в районе Вань Чай, сообщает газета South China Morning Post.

Происшествия Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Здоровье Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".

Политика В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».

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Армия и оружие В ДНР обвинили силовиков в обстреле детского сада в Донецке Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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