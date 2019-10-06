Политика
RT на русскомAxios: Трамп объяснил звонок Зеленскому просьбой главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, на проведении переговоров настоял министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп объяснил республиканцам в палате представителей США причину своего звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишет Axios со ссылкой на источники.Известиявчера в 20:14
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Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
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Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.
RT на русском 05:49
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Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
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Наука
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Лидер группы «Алиса» рассказал о новом альбоме
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В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
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МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
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Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона протестующих у полицейского участка в районе Монкок, а также в районе Вань Чай, сообщает газета South China Morning Post.
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Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье
В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
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Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
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В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Происшествия
В Суворове задержан главврач районной больницы Сергей Кудряшов
В Суворове задержан главврач районной больницы Сергей Кудряшов По предварительным данным, он мог выписывать своим сотрудникам премии, а затем отвозить их в Тулу.
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Наука
В Татарстане обнаружили древнейшие микробы чумы
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Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
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Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
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Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
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