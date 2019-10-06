Политика

RT на русскомRT на русскомAxios: Трамп объяснил звонок Зеленскому просьбой главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, на проведении переговоров настоял министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри.
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Президент США Дональд Трамп объяснил республиканцам в палате представителей США причину своего звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишет Axios
 со ссылкой на источники.
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Трамп объяснил свой звонок Зеленскому

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Трамп объяснил свой звонок Зеленскому

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РЕН ТВвчера в 18:50

СМИ: Трамп позвонил Зеленскому по настоянию главы Минэнерго США

ТАССвчера в 18:31
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