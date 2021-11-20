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Axios: сенатор Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»

Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину».
Lenta.ru
Поправка требует от президента США принять санкции и запретить въезд в страну российских военных и сотрудников разведки, а также нарастить военную помощь Киеву.
РИА Новости
Как сообщил
 портал Axios, санкции коснутся российских банков, государственных компаний, предприятий нефтегазовой отрасли и суверенного долга РФ.
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Менендес также настаивает на необходимости рестрикций против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, газопровода "Северный поток - 2", других российских структур и предприятий, а также суверенного долга страны.
ТАСС

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