Менендес также настаивает на необходимости рестрикций против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, газопровода "Северный поток - 2", других российских структур и предприятий, а также суверенного долга страны.
Перенесенная коронавирусная инфекция должна стать поводом для углубленной оценки здоровья из-за вероятности появления постковидного синдрома, рассказала агентству "Прайм" лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.
"Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы", - говорится в сообщении газеты.
Ранее ряд политических деятелей, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и члена Совета Федерации РФ Александра Башкина, предложили лишать дипломов о высшем медицинском образовании врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации против COVID-19.