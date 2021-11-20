Председатель комитета Сената по международным отношениям внес соответствующую поправку к закону об оборонном бюджете (NDAA), по которому сенаторы проголосуют после перерыва на праздники, сообщает Axios
Также под санкциями окажется любой, кто участвует в планировании строительства российского газопровода «Северный поток — 2». По данным портала, республиканцы хотят внести поправки о санкциях против «СП-2» до каких-либо действий Москвы против Киева.
Ранее ряд политических деятелей, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и члена Совета Федерации РФ Александра Башкина, предложили лишать дипломов о высшем медицинском образовании врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации против COVID-19.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов.
Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена попросила руководство Индии, Китая, Южной Кореи и Японии проработать возможность продажи нефти из их стратегических резервов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак протеста против нарушения властями Китая прав человека не исключает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году, сообщило издание The Times.