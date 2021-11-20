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Axios: сенатор Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»

Председатель комитета Сената по международным отношениям внес соответствующую поправку к закону об оборонном бюджете (NDAA), по которому сенаторы проголосуют после перерыва на праздники, сообщает Axios
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Известия
Поправка требует от президента США принять санкции и запретить въезд в страну российских военных и сотрудников разведки, а также нарастить военную помощь Киеву.
РИА Новости
Также под санкциями окажется любой, кто участвует в планировании строительства российского газопровода «Северный поток — 2». По данным портала, республиканцы хотят внести поправки о санкциях против «СП-2» до каких-либо действий Москвы против Киева.
ФАН
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
РИА Новости

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Axios: сенатор Менендес предложил ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»
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