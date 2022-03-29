Сообщается, что сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман выступили с инициативой создания фонда «помощи украинским беженцам и восстановления Украины».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в Черкасской области Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Один из разработчиков популярного бенчмарка Geekbench Джон Пул (John Poole) обвинил Xiaomi в намеренном ограничении производительности смартфонов — компания замедляет приложения бенчмарков, замаскированные под игры, но в прочих случаях позволяет им работать на полную мощность.