Будьте в Плюсе

Axios: сенаторы США предложили использовать изъятые российские активы для помощи Украине

Сенаторы из США Роб Портман и Майкл Беннет подготовили законопроект, в котором предложено направлять средства, вырученные от конфискации активов из России, на помощь Украине, сообщает портал Axios.
RT на русском
Сообщается, что сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман выступили с инициативой создания фонда «помощи украинским беженцам и восстановления Украины».
Дума ТВ
Как утверждают авторы документа, Украина нуждается в помощи из-за ситуации с беженцами.
РИА Новости
Планируется, что фондом будет управлять Госдепартамент совместно с Агентством США по международному развитию.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Axios: сенаторы США предложили использовать изъятые российские активы для помощи Украине
RT на русском00:35
Сенаторы США предложили направить конфискованные российские средства на помощь Украине
Интерфакс21:01
Axios: в США предложили направить российские активы на помощь Украине и беженцам
Газета.Ru22:16
Сенаторы США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине
ТАСС22:03
Axios: сенаторы США предложили направить изъятые российские активы на помощь Украине
РИА Новости21:43
Axios: сенаторы США предложили направить российские активы на помощь Украине и беженцам
Известия01:06
Axios: американские сенаторы захотели отдать российские активы Украине
News.ru20:59

Интересное

Байден разрушил все, чего добился его предшественник — Fox News

Все, чего смог добиться на международной арене экс-президент США Дональд Трамп, разрушил в настоящее время нынешний американский лидер Джо Байден.
REGNUM03:13

Переговоры делегаций РФ и Украины стартовали в Стамбуле

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана.
Интерфакс02:55

В России готовятся запустить собственный аналог Google Play

В России идет разработка аналога магазина приложений для Android Google Play.
Российская газета03:12

В Росгвардии заявили о задержании военного Украины, владеющего ценными данными

Военнослужащим Росгвардии удалось задержать боевика территориальной обороны Украины, который владел ценными сведениями.
Газета.Ru03:30

Мишустин определил порядок отсрочки от армии для IT-специалистов

Правительство России определило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний.
Коммерсантъ03:39

В МИД РФ вызвали трех прибалтийских послов

"К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов", - сообщил собеседник агентства.
ТАСС03:49

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на священника на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение националистов на православного священника прямо в храме в Черкасской области Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
РИА Новости03:29

Бегущие в Россию украинцы пытаются провезти оружие в тайниках

Как говорят сами российские военнослужащие, им приходилось находить гранаты и другое оружие в изощренных тайниках.
Известия22:00

Разработчик бенчмарка Geekbench обвинил Xiaomi в замедлении работы смартфонов

Один из разработчиков популярного бенчмарка Geekbench Джон Пул (John Poole) обвинил Xiaomi в намеренном ограничении производительности смартфонов — компания замедляет приложения бенчмарков, замаскированные под игры, но в прочих случаях позволяет им работать на полную мощность.
3DNews02:30