В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» встретится на выезде с французским «Лиллем». В свою очередь «Аякс» в этот же день примет дома «Челси».

«Аякс» на своем поле обыграл «Валенсию» в матче группового этапа ЛЧ

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