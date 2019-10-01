Лига чемпионов
МК-Спорт«Аякс» на своем поле обыграл «Валенсию» в матче группового этапа ЛЧ
В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» встретится на выезде с французским «Лиллем». В свою очередь «Аякс» в этот же день примет дома «Челси».
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Зиеш положил нереальный гол, а «Аякс» второй тур побеждает 3:0. Еще и Промес забил
Sports.ruвчера в 20:09
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
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Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
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Газета.Ru вчера в 18:00
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Врачи в Бурятии достали из желудка 19-летней девушки ком волос весом в два килограмма. Пациентка чувствует себя хорошо.
Новый День вчера в 08:03
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
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Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
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Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru вчера в 10:53
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Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал иск к таблоиду из-за публикации письма Меган Маркл
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на газету Mail On Sunday и ее издателя Associated Newspapers за публикацию письма принцессы отцу, Томасу Марклу.
Инфо24 вчера в 15:56
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Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки
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Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом
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Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
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Галина Волчек попросила у труппы «Современника» подыскать ей помощника
REGNUM вчера в 23:36
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В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России
ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
РИА Новости 01 октября в 15:05
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности к разведению сил в Донбассе
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Военное дело вчера в 23:03
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Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
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Летидор 01 октября в 11:58
Культура
Пласидо Доминго уходит с поста директора оперы Лос-Анджелеса
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Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя договоренности трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявила, что предпосылок для снятия с России санкций нет, но существуют условия для саммита «нормандской четверки», передает ТАСС.
Rambler News Service вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
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Вечерняя Москва вчера в 12:07
Хоккей
«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
RT на русском вчера в 15:22
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
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РБК вчера в 23:03