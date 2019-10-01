Лига чемпионов

МК-СпортМК-Спорт«Аякс» на своем поле обыграл «Валенсию» в матче группового этапа ЛЧ

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» встретится на выезде с французским «Лиллем». В свою очередь «Аякс» в этот же день примет дома «Челси».
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Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»

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