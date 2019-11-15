Футбол
Sportbox.RU«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжит работу на этой должности до 2023 года. Бывший голкипер сборной Нидерландов работает в родном клубе с 2012 года, когда он занял должность директора по маркетингу. Исполнительным директором он является с 2016 года.
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Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Mockva.ru 13:04
Политика
В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Газета.Ru 06:04
Политика
В Анкаре заявили о предстоящем визите Владимира Путина в Турцию
Президент России Владимир Путин намерен приехать в Турцию в январе 2020 года, сообщает 15 ноября телеканал CNN Turk.
REGNUM 13:56
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Известия 12:15
Шоу-бизнес
Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот
Светлана Лобода удивила своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге фотографии, на которых она запечатлена с большим округлившимся животом.
Bimru.ru вчера в 09:12
Армия и оружие
Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новости 07:25
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Происшествия
Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее
Генштаб вооружённых сил Украины начал служебное расследование по факту взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области.
RT на русском 11:16
Политика
Зеленский примет участие в саммите «нормандской четверки» в Париже
Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил его участие в саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) 9 декабря в Париже.
Известия 11:20
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Популярная механика вчера в 10:15
Политика
Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга
Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию.
БИЗНЕС Online 08:52
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Lenta.ru 01:09
Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
РБК 13:55
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Авто
Кроссовер Honda Pilot может покинуть авторынок России
Кроссовер CR-V, который вскоре станет единственной моделью Honda на российском рынке, лишится версии с 2,0-литровым двигателем, сохранив только топовую модификацию американской сборки с 2,4-литровым силовым агрегатом.
Автоновости дня 08:49
Происшествия
Российского бойца ММА арестовали по подозрению в похищении человека
Sport.ru вчера в 02:30
Политика
Помпео объяснил, почему США признали Голаны, но не признали Крым
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 13:44
Футбол
Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче
RT на русском 14:23
Общество
СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика
Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.
РБК 12:46
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru вчера в 10:00
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Технологии
Google запустила бесплатного «убийцу» SMS
Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Профиль 08:55
Армия и оружие
Легковушку испытали ударной волной взрыва
В посвященном 12-му ЦНИИ Минобороны РФ выпуске программы «Военная приемка», журналисты и съемочная бригада телеканала «Звезда» провели тест и узнали, что будет с легковым автомобилем при воздействии на него ударной волны, эквивалентной той, которая возникает при взрыве ядерного боеприпаса.
Военное дело 08:26
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Политика
Демонстранты перекрыли в Тбилиси проспект Руставели
Сегодня вечером в центре Тбилиси проходит акция протеста против провала поправок в Конституцию Грузии, предполагающих переход на пропорциональную систему выборов в высший законодательный орган страны.
Вестник Кавказа вчера в 13:47
Наука
Найден быстрый способ избавиться от депрессии
Ученые нашли довольно простой способ, который позволяет облегчить самочувствие страдающим депрессией.
Телеканал 360° вчера в 02:14
Происшествия
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
РИА Новости 02:27