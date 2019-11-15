Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром

Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжит работу на этой должности до 2023 года. Бывший голкипер сборной Нидерландов работает в родном клубе с 2012 года, когда он занял должность директора по маркетингу. Исполнительным директором он является с 2016 года.
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Ван дер Сар продолжит работать в «Аяксе»

Спорт-Экспресс11:15

«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром

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«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром

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РИА Новости11:48

Ван дер Сар продлил контракт с «Аяксом»

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Нидерландский футболист, выступавший на позиции вратаря. Завершил карьеру 28 мая 2011 года. С ноября 2016 года занимает должность генерального директора в футбольном клубе «Аякс». На протяжении более чем тринадцати лет ван дер Сар был основным голкипером и капитаном национальной сборной Нидерландов, за которую провёл 130 матчей.
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