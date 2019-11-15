Футбол
Sportbox.RU«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжит работу на этой должности до 2023 года. Бывший голкипер сборной Нидерландов работает в родном клубе с 2012 года, когда он занял должность директора по маркетингу. Исполнительным директором он является с 2016 года.
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Киев подтвердил дату встреч глав «нормандской четверки» 9 декабря
Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря. Перед этим дату саммита назвали в париже.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил властям штата Калифорния помощь федеральных ведомств в связи с инцидентом в школе «Сагас» в городе Санта-Кларита, где в результате стрельбы погибли два человека.
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Компания — оператор транзита газа должна быть отделена от компаний, добывающих газ, согласно европейскому энергетическому законодательству.
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Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
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Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.
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Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
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Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передают РИА Новости.
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Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
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Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве
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Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
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Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek
Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Наука
Обнаружена связь белка альфа-синуклеина с болезнью Паркинсона
Агрегаты белка альфа-синуклеина, возникающие в кишечнике, могут играть ключевую роль в развитии болезни Паркинсона, - пишет eurekalert.org.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Авто
Новую Kia Optima засняли на дороге
Корейский седан KIA Optima (K5) нового поколения вышел на финальные дорожные испытания.
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Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель машины зимой
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
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Стрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Музыка
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Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.