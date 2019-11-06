Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.руЧелси — Аякс 4:4

Челси — Аякс
4 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 5 ноября
Стадион «Стэмфорд Бридж»
2′
Тэмми Абрахам
Жоржиньо
4′
20′
Куинси Промес
31′
Йоэл Велтман
33′
Дэйли Блинд
35′
Кепа Аррисабалага
Фикайо Томори
42′
Сесар Аспиликуэта
45′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
46′
55′
Донни ван де Бек
Мэйсон Маунт
Каллум Хадсон-Одои
60′
62′
Куинси Промес
Сесар Аспиликуэта
63′
68′
Дэйли Блинд
69′
Йоэл Велтман
Жоржиньо
71′
72′
Давид Нерес
Перр Схюрс
72′
Хаким Зиеш
Эдсон Альварес
Рис Джеймс
74′
Матео Ковачич
Миши Батшуайи
87′
В первом тайме амстердамский клуб трижды поразил ворота Кепы Аррисабалаги, пробив в створ всего один раз. Дважды игроки «Челси» забивали в свои ворота – «отличились» Тэмми Абрахам и сам Ариссабалага.
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