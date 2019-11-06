Голландский "Аякс" со счетом 4:4 сыграл вничью с английским "Челси" в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

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