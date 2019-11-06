В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" дома играл против "Аякса". Встреча на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 4:4. Стоит отметить, что по ходу поединка хозяева проигрывали со счетом 1:4, но сумели уйти от поражения.

«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст» Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.

Экономика Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.

Космос Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету Недавно астрономы, используя новейшее оборудование, смогли разглядеть в поясе астероидов ещё одну карликовую планету.

Здоровье Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость сил Диетологи рассказали РИА Новости, сколько нужно есть на завтрак, чтобы взбодриться и не чувствовать голод как можно дольше, стоит ли менять традиционное молоко на модное сейчас молоко растительного происхождения, а также о каких привычных блюдах на завтрак стоит забыть.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.

Политика Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.

Политика Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Экономика Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота "Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", — заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Политика Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.

Политика США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах По словам правозащитника Андрея Бабушкина, "почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации", которая создает условия для получения мобильных телефонов.

Футбол Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно» Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал для журналистов все спорные эпизоды 15-го тура чемпионата России, а также подвел итоги первого круга чемпионата.

Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

Гаджеты Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой Китайский производитель Xiaomi официально анонсировал выход первого массового смартфона со 108-мегапиксельной камерой.

Общество Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.