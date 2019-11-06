Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

Челси — Аякс
4 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
2′
Тэмми Абрахам
Жоржиньо
4′
20′
Куинси Промес
31′
Йоэл Велтман
33′
Дэйли Блинд
35′
Кепа Аррисабалага
Фикайо Томори
42′
Сесар Аспиликуэта
45′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
46′
55′
Донни ван де Бек
Мэйсон Маунт
Каллум Хадсон-Одои
60′
62′
Куинси Промес
Сесар Аспиликуэта
63′
68′
Дэйли Блинд
69′
Йоэл Велтман
Жоржиньо
71′
72′
Давид Нерес
Перр Схюрс
72′
Хаким Зиеш
Эдсон Альварес
Рис Джеймс
74′
Матео Ковачич
Миши Батшуайи
87′
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" дома играл против "Аякса". Встреча на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 4:4. Стоит отметить, что по ходу поединка хозяева проигрывали со счетом 1:4, но сумели уйти от поражения.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Донни ван де Бек – самый эмоциональный футболист в мире. С «Челси» тоже не скрывал чувств

Sports.ru19:09

Матч-огонь в Лондоне: два удаления, гол Промеса и 4:4

Спорт-Экспресс16:51

Промес — о двух удалениях: мы недовольны судьёй, хоть и пожали ему руку

Чемпионат18:35

Невероятная перестрелка на «Стэмфорд Бридж» в видеообзоре матча «Челси» - «Аякc»

Sport.ru18:00

Джеймс — самый молодой автор гола «Челси» в ЛЧ

Матч ТВ17:56

Промес вонзил двушку на «Стэмфорде». Вратарь «Челси» забил сам себе, но его команда спаслась с 1:4!

Sport24.ru17:35

Джеймс — самый молодой автор гола «Челси» в ЛЧ

Sportbox.RU17:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:53, Вашингтон
Происшествия

В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек

РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст»

Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.
ФАН вчера в 09:26
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 03 ноября в 04:07
Кино

Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» пожаловался на «I`ll be back»

Kinonews.ru 12:34
Космос

Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Недавно астрономы, используя новейшее оборудование, смогли разглядеть в поясе астероидов ещё одну карликовую планету.
Слово и Дело вчера в 11:10
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость сил

Диетологи рассказали РИА Новости, сколько нужно есть на завтрак, чтобы взбодриться и не чувствовать голод как можно дольше, стоит ли менять традиционное молоко на модное сейчас молоко растительного происхождения, а также о каких привычных блюдах на завтрак стоит забыть.
РИА Новости 19:04
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Политика

Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.
Газета.Ru 17:17
Футбол

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

RT на русском 14:50
Политика

Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы

Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру 18:58
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Культура

Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии

RuNews24.ru 11:35
Экономика

Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота

"Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", — заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.
ПРАЙМ 19:36
Политика

Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.
Известия 14:37
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Политика

США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

По словам правозащитника Андрея Бабушкина, "почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации", которая создает условия для получения мобильных телефонов.
РБК 16:00
Музыка

MTV: украинская певица Maruv стала лучшим российским исполнителем

Радио Комсомольская правда вчера в 09:41
Футбол

Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал для журналистов все спорные эпизоды 15-го тура чемпионата России, а также подвел итоги первого круга чемпионата.
Спорт-Экспресс 10:35
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Китайский производитель Xiaomi официально анонсировал выход первого массового смартфона со 108-мегапиксельной камерой.
RuNews24.ru 08:05
Происшествия

Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном

Регион online 06:46
Общество

Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Происшествия

На Камчатке проверят видео с женщиной, избившей трехлетнего ребенка

Российская газета 01:31
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU 05:03
Политика

Основатель ЧВК Blackwater может купить украинский «Мотор Сич»

Эрик Принс — основатель частной военной компании Blackwater — может приобрести украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».
News.ru 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное