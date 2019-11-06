Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов

Челси — Аякс
4 – 4
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
2′
Тэмми Абрахам
Жоржиньо
4′
20′
Куинси Промес
31′
Йоэл Велтман
33′
Дэйли Блинд
35′
Кепа Аррисабалага
Фикайо Томори
42′
Сесар Аспиликуэта
45′
Маркос Алонсо
Рис Джеймс
46′
55′
Донни ван де Бек
Мэйсон Маунт
Каллум Хадсон-Одои
60′
62′
Куинси Промес
Сесар Аспиликуэта
63′
68′
Дэйли Блинд
69′
Йоэл Велтман
Жоржиньо
71′
72′
Давид Нерес
Перр Схюрс
72′
Хаким Зиеш
Эдсон Альварес
Рис Джеймс
74′
Матео Ковачич
Миши Батшуайи
87′
Амстердамский «Аякс» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 4:4. «Аякс» забил первым уже на второй минуте.
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