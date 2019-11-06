Амстердамский «Аякс» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счётом 4:4. «Аякс» забил первым уже на второй минуте.

«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов

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