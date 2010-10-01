В Тегеране проходит церемония прощания с главой «Аль Кудс» Каремом Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада во время американской спецоперации. Церемонию, как сообщает Reuters, возглавил аятолла Али Хаменеи.

Происшествия Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.

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