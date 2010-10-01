Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаАятолла Али Хаменеи возглавил церемонию прощания с генералом Сулеймани

В Тегеране проходит церемония прощания с главой «Аль Кудс» Каремом Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада во время американской спецоперации. Церемонию, как сообщает Reuters, возглавил аятолла Али Хаменеи.
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Церемонию прощания с Сулеймани возглавил аятолла Али Хаменеи

News.ru02:08

Аятолла Али Хаменеи возглавил церемонию прощания с генералом Сулеймани

ТК Звезда02:39

Духовный лидер Ирана возглавил церемонию прощания с генералом Сулеймани

Аргументы и Факты02:33

Церемонию прощания с Сулеймани возглавил аятолла Хаменеи

Вести.Ru02:44

Аятолла Али Хаменеи возглавляет церемонию прощания с генералом Сулеймани

ТАСС01:42
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Али Хаменеи
Иранский политик
Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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