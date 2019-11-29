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Невские НовостиАяз Гулиев не тренируется перед матчем с «Зенитом»
Уже в это воскресенье на стадионе «Газпром Арены» встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак» в рамках 18-готура Российской Премьер-Лиги. Стало известно, что полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев простудился и не тренируется перед матчем с сине-бело-голубыми.
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