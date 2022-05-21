Российская делегация покинула совещание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского представителя Кэтрин Тай, следует из публикации в официальном Telegram-канале Минэкономразвития России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна выступает против необдуманных санкций в отношении России, так как они сопоставимы с действием атомной бомбы и ведут к голоду и массовой миграции.
"В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте дипведомства.