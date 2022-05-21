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Aydınlık: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы

Власти Украины препятствуют выходу из порта Одессы иностранных судов, в том числе 21 турецкого, чтобы предотвратить штурм города российскими силами, сообщает
 газета Патриотической партии Турции Aydınlık без указания источника информации.
РБК
Иностранные суда не выпускают, ссылаясь на опасность, которая исходит от оставшихся в море мин, пишет турецкая газета Aydınlık.
Аргументы и Факты
Авторы считают, что на самом деле украинские власти прикрываются экипажами турецких судов от возможного захвата Одессы российскими войсками и флотом во время спецоперации.
Smotrim.ru
Издание отмечает, что Киев делает ставку на то, что если ВС РФ начнут операцию и нанесут удар по турецким кораблям, отношения между Москвой и Анкарой станут напряженными.
ИА Красная Весна

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Aydınlık: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
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Газета Aydınlık сообщила о блокировании Украиной 21 турецкого судна в порту Одессы
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Газета Aydınlık: Украина заблокировала в Одессе 21 турецкое судно и использует их как щит
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Aydınlık: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы из-за опасности мин
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Украина заблокировала турецкие суда в порту Одессы — турецкое издание Aydinlik
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Aydinlik: Украина заблокировала турецкие суда в порту Одессы
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