Футбол
РИА НовостиАзар тренировался в общей группе «Реала»
Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Бельгийский хавбек получил повреждение мышцы бедра перед началом сезона и пока не дебютировал за "Королевский клуб".
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