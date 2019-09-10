Футбол
Евро-футбол.руАзар и Хамес тренируются в общей группе
Атакующие полузащитники «Реала» Эден Азар и Хамес Родригес во вторник возобновили тренировки в общей группе. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба в Twitter.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:42, Вашингтон
Политика
Объявлен преемник Болтона на посту советника по госбезопасности США
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Красная весна 14:14
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Apple представила три новые модели iPhone
В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
Коммерсантъ 14:31
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Летевший из Москвы в Анталью самолет из-за неполадок сел в Краснодаре
Самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту "Москва - Анталья", во вторник вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе воздушной гавани.
Интерфакс 15:36
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Экономика
В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»
В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг 10:46
Политика
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов
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Дождь 10:39
Экономика
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Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.
ПРАЙМ 14:29
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Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
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Apple представила Apple Watch Series 5
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Спорт-Экспресс 13:29
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Политика
В Кремле рассказали о вывезенном из России «американском шпионе»
Вчера телеканал CNN заявил, что ЦРУ вывезло из России своего агента, являвшегося одним из самых высокопоставленных чиновников в российском правительстве.
RuNews24.ru 08:10
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Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Происшествия
Один человек пострадал в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве
В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции подтвердили факт аварии.
ТАСС 13:03
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Происшествия
Проверка проводится из-за объявления о продаже ребенка в WhatsApp
Столичные оперативники проводят проверку по факту распространения в WhatsApp объявления о продаже ребенка.
Москва 24 05:14
Футбол
Черчесов попросил закрыть вопрос о совмещении постов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил вариант, при котором он будет работать и в сборной, и в клубе.
Советский спорт 10:08
Политика
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
РИА Новости 14:35
Космос
Робот «Федор» опубликовал видео его извлечения из корабля «Союз»
Робот «Федор» во вторник, 10 сентября, опубликовал видео, где его достают из «Союза МС-14», на котором он несколько дней назад вернулся из космоса.
Известия 07:33
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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В почтовом сервисе Mail.ru появилась кнопка вызова такси
Пока вызов такси через почту доступен только в приложении для Android устройств, но скоро разработчики добавят опцию и в iOS приложение Mail.ru.
Astera 09:52
Здоровье
Минздрав разберется с кадровой ситуацией в онкоцентре имени Блохина
Минздрав России создает комиссию для изучения информации о массовых сокращениях сотрудников в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина.
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Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
Газета.Ru вчера в 16:31
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Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
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Шоу-бизнес
Иван Ургант сравнил свой второй брак с роскошным автомобилем
Ургант назвал свой брак с Натальей Кикнадзе «красивым, надёжным и не лишенным электричества».
Вокруг ТВ 14:59
Политика
Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
Коммерсантъ 15:06
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55