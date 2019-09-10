Атакующие полузащитники «Реала» Эден Азар и Хамес Родригес во вторник возобновили тренировки в общей группе. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба в Twitter.

Азар и Хамес тренируются в общей группе

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