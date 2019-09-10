Футбол
Sport24.ruАзар и Хамес возобновили тренировки в общей группе «Реала»
Полузащитники «Реала» Эден Азар и Хамес Родригес восстановились после травм и возобновили тренировки в общей группе команды.
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Авто
BMW представила новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
Автоновости дня 03:51
Кино
Кинофестиваль Arctic open проведут в Архангельской области
Мероприятие состоится уже в третий раз. III Международный кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельской области.
Невские Новости 13:13
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Хоккей
Лехтеря: «В третьем периоде игроки СКА немного заленились»
Нападающий СКА Йори Лехтеря прокомментировал победу над «Сибирью» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 15:36
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Армия и оружие
Новейшая российская противоспутниковая ракета не долетела до цели тысячи километров
До некоторых спутников ракета «Нудоль» всё же может дотянуться, однако они не представляют какого-либо важного военного значения, в связи с чем, перспективность новейшей российской противоспутниковой ракеты остаётся под весьма большим вопросом, даже несмотря на успешные испытания этой ракеты.
Avia.pro 18:37
Театры
Фестиваль современного танца DanceInversion открывается в Москве
Юбилейный, двадцатый по счету, фестиваль DanceInversion откроется во вторник вечером постановкой "Весна священная" на сцене Государственного академического Большого театра.
ТАСС 10:35
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Экономика
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Футбол
Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
ProstoProSport 16:26
Общество
Уровень воды в Амуре превысил 827 см у Комсомольска-на-Амуре
В районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке Амур превысил отметку в 827 см и продолжает повышаться.
Известия 02:00
Авто
Koenigsegg Jesko составит конкуренцию новому Chiron
Шведская компания Koenigsegg поздравила Bugatti с недавним установлением рекорда максимальной скорости на гиперкаре Chiron новейшей версии, который сумел разогнаться до 490 км/ч.
CarsWeek.ru 08:01
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Культура
Путин присвоил Михалковой и Исаковой звание заслуженного артиста РФ
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисе Анне Михалковой, а также её коллеге по творческому цеху Виктории Исаковой.
News.ru 04:54
Политика
Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися
Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
РИА Новости 19:33
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Соловьев жестко ответил на угрозу украинца «удушить» Крым в случае прекращения транзита газа
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на ультиматум Украины по контракту на транзит газа, высказанный киевским политологом Вячеславом Ковтуном.
Экономика сегодня 05:46
Политика
Партия власти потеряла около трети мест в Мосгордуме по итогам выборов
Кандидаты от КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» получили 20 мандатов из 45, остальные места достались тем, кто шел на выборы при поддержке мэрии.
Эхо Москвы вчера в 07:00
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Хоккей
Панарин объявил об открытии благотворительного фонда
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.
Sports.ru 15:35
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23