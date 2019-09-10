Футбол

Sport24.ruSport24.ruАзар и Хамес возобновили тренировки в общей группе «Реала»

Полузащитники «Реала» Эден Азар и Хамес Родригес восстановились после травм и возобновили тренировки в общей группе команды.
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