Футбол

Sport24.ruSport24.ruАзар из-за рождения четвертого ребенка пропустит матч с «Мальоркой»

Мальорка — Реал
сегодня
в 15:00
Чемпионат Испании
Стадион «Иберостар»
Мальорка
Расстановка 4‑4‑2
1
Рейна
  
2
Састре
  
24
Вальент
  
21
Раильо
  
15
Гамес
  
23
Фебас
  
12
Баба
  
8
Севилья
  
14
Родригес
  
22
Будимир
  
11
Джуниор
  
13
Куртуа
  
19
Одриосола
  
3
Милитао
  
4
Рамос
  
12
Марсело
  
16
Родригес
  
14
Каземиро
  
22
Иско
  
18
Йович
  
9
Бензема
  
25
Жуниор
  
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит гостевой матч 9-го тура испанской Ла Лиги против «Мальорки». Как сообщает AS, этим утром в семье 28-летнего Азара родился четвертый ребенок, и поэтому он не был включен в число 19 футболистов, на которых рассчитывает Зинедин Зидан.
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