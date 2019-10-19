Футбол
Sport24.ruАзар из-за рождения четвертого ребенка пропустит матч с «Мальоркой»
Мальорка
Расстановка 4‑4‑2
1
Рейна
2
Састре
24
Вальент
21
Раильо
15
Гамес
23
Фебас
12
Баба
8
Севилья
14
Родригес
22
Будимир
11
Джуниор
13
Куртуа
19
Одриосола
3
Милитао
4
Рамос
12
Марсело
16
Родригес
14
Каземиро
22
Иско
18
Йович
9
Бензема
25
Жуниор
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит гостевой матч 9-го тура испанской Ла Лиги против «Мальорки». Как сообщает AS, этим утром в семье 28-летнего Азара родился четвертый ребенок, и поэтому он не был включен в число 19 футболистов, на которых рассчитывает Зинедин Зидан.
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