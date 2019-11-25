Футбол
Sportbox.RUАзар назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
Полузащитник «Реала» Эден Азар считает, что «Золотой мяч» в этом году должен выиграть один из игроков «Ливерпуля». Бельгиец отметил в составе клуба АПЛ защитника Вирджила ван Дейка и форвардов Садио Мане и Мохамеда Салаха.
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
Армия и оружие
Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Политика
Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси
Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.
Футбол
Футболисты «Лечче» ушли от поражения в матче с «Кальяри»
Встреча, состоявшаяся в Лечче, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голы забили Жуан Педро Галвао (30-я минута, с пенальти) и Раджа Наингголан (67), у хозяев отличились Джанлука Лападула (83, с пенальти) и Марко Кальдерони (90+1).
Экономика
Медведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
Культура
Путин поприветствовал участников фестиваля «Москва встречает друзей»
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам международного фестиваля "Москва встречает друзей", отметив, что фестиваль дает возможность громко заявить о себе, своих талантах и способностях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Киберспорт
Valve: обновление The Outlanders для Dota 2 выйдет 26 ноября
Сотрудник Valve написал на reddit, что компания планирует выпустить обновление The Outlanders для Dota 2 во вторник 26 ноября.
Гаджеты
В Xiaomi создали портативную мини-кухню для завтраков
Специалисты компании Xiaomi создали уникальную мини-кухню для приготовления завтрака.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России переиграла Сенегал - 8:7.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Новая версия отечественного внедорожника Niva в своем названии лишится указателя бренда Chevrolet в связи с уходом General Motors с рынка России.
Здоровье
Эксперт рассказал, как навсегда избавиться от жира на животе
Чтобы навсегда избавиться от жира на животе, сертифицированный личный тренер в Американском совете по физическим упражнениям (ACE) Крис Гальярди призывает первым делом сократить количество калорий.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Футбол
Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»
Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.
Общество
Известно количество заказчиков угловатого пикапа Tesla
Руководитель Tesla Илон Маск рассказал о количестве предварительных заказов на новый электрический пикап Cybertruck.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Общество
Названы худшие и лучшие варианты завтрака
Происшествия
В центре Харькова взорвали машину адвоката
В Харькове неизвестные злоумышленники совершили покушение на адвоката Андрея Гагуна, подорвав его автомобиль.
Технологии
ВКР-19 защитила спутниковый диапазон
Предполагается, что наличие этих дополнительных полос частот ускорит развитие мобильной широкополосной связи, массовых межмашинных коммуникаций, интеллектуальных транспортных систем, умных городов, в итоговом документе ВКР-19.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Общество
Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber
TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Здоровье
Пьянству бой: чем новая шоферская медкомиссия поможет алкоголикам
Введение новых анализов для получения одобрения водительской комиссии поможет обнаружить начальную стадию алкоголизма или наркомании.