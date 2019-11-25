Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUАзар назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Эден Азар считает, что «Золотой мяч» в этом году должен выиграть один из игроков «Ливерпуля». Бельгиец отметил в составе клуба АПЛ защитника Вирджила ван Дейка и форвардов Садио Мане и Мохамеда Салаха.
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Азар назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

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