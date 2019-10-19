Футбол

ЧемпионатЧемпионатАзар не попал в заявку «Реала» на матч с «Мальоркой»

Мальорка — Реал
сегодня
в 15:00
Чемпионат Испании
Стадион «Иберостар»
Мадридский «Реал» огласил заявку на матч 9-го тура испанской Примеры с «Мальоркой».
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