Мадридский «Реал» огласил заявку на матч 9-го тура испанской Примеры с «Мальоркой».

Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Мальоркой»

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