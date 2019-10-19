Футбол
ProstoProSportАзар не сыграет с «Мальоркой» из-за родов жены
Полузащитник «Реала» Эден Азар не примет участия в матче 9-го тура Примеры с «Мальоркой». Сообщается, что супруга бельгийца родила четвертого ребенка, в связи с чем футболисту могли предоставить мини-отпуск, чтобы тот смог побыть с семьей.
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Финансы
Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ
Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти страны будут хорошо относиться к тому, если Центральный банк решит снизить ставки.
Газета.Ru 06:14
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Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
Происшествия
Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о прорыве дамбы золотодобывающей артели у села Щетинкино.
Вести.Ru 05:56
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру 17 октября в 12:10
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Происшествия
Строящееся здание паркинга обрушилось в Санкт-Петербурге
Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
REGNUM 07:49
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Киберспорт
Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO
Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.
CyberSport.ru 17 октября в 16:57
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Единоборства
Российский боксер Бетербиев отправил в нокаут украинца Гвоздика
Украинского боксера Александра Гвоздика нокаутировал российский боксер Артур Бетербиев в ходе поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе 19 октября.
Красная весна 07:00
Армия и оружие
NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»
Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
ТК Звезда вчера в 00:55
Наука
Созданы «возрастоустойчивые» мыши, обладающие суперздоровьем
Вести.Наука вчера в 11:15
Армия и оружие
Турецкие войска приостановят военную операцию в Сирии на 120 часов
О военной операции в Сирии: Войска Турции начали военную операцию «Источник мира» против курдов и сторонников запрещенного в России «Исламского государства» на севере Сирии 9 октября.
Snob.ru 17 октября в 14:52
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Футбол
Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»
Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Газета.Ru 06:56
Общество
Генпрокуратура Украины уволила трех следователей по делу «майдана»
Генеральная прокуратура Украины отстранила от должностей трех следователей управления специальных расследований, которое ведет расследование дела "майдана".
Газета.Ru 06:11
Происшествия
В Екатеринбурге подростки палками избили кошку до переломов
ТагилСити.ру 02:07
Игры
Авторы The Outer Worlds раскрыли системные требования
News.ru вчера в 04:09
Политика
Клинтон опять беспокоится, что Москва помешает выборам
REGNUM вчера в 19:38
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru 07:49
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Политика
Захарова рассказала об информационной агрессии против России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об информационной агрессии в мире в отношении России.
RT на русском 05:54