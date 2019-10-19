Полузащитник «Реала» Эден Азар не примет участия в матче 9-го тура Примеры с «Мальоркой». Сообщается, что супруга бельгийца родила четвертого ребенка, в связи с чем футболисту могли предоставить мини-отпуск, чтобы тот смог побыть с семьей.

Азар не сыграет с «Мальоркой» из-за родов жены

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